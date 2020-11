Romarinho é filho de Romário, tetracampeão mundial em 1994 Yan Pedro/Divulgação/JEC

Por MH

Filho do ex-jogador Romário, um dos grandes nomes do Brasil na conquista do tetracampeonato mundial de 1994, o atacante Romarinho não teve o seu contrato renovado com o Joinville, clube que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

Aos 27 anos, ele foi contratado em dezembro de 2019 e atuou em 17 partidas, entre o Campeonato Catarinense e Série D do Brasileiro, e não fez gols.