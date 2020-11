Dalessandro meinha 25-11-17 Meinha

Por MH

Publicado 26/11/2020 19:07

Poucos dias depois de anunciar que deixará o Internacional em dezembro, quando acaba o seu atual contrato, o argentino D'Alessandro já começou a receber ofertas do exterior. De acordo com informações do site Globoesporte.com, equipes da China e do Chile manifestaram o desejo de contar com o jogador, que vai completar 39 anos em 2021.

O argentino desembarcou no Beira-Rio no último dia de julho de 2008. Está no clube desde então, com um breve hiato de uma temporada em 2016, quando defendeu o River Plate, da Argentina, por empréstimo. E com uma coleção de títulos a se orgulhar.



D'Alessandro conquistou a Sul-Americana (2008), Libertadores (2010), Recopa (2011), seis Gauchões (2009, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015) e duas Recopas Gaúchas (2016 e 2017).