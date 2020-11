Diego Tardelli está perto de retornar ao Atlético Mineiro Bruno Cantini /Agência Galo/Divulgação

Por MH

Desde julho em recuperação de uma grave lesão no joelho, o atacante Diego Tardelli deve voltar a ficar à disposição do Atlético Mineiro em dezembro. Segundo site Globoesporte.com, o departamento médico do Galo, que lidera o Campeonato Brasileiro, considera a evolução do atleta muito satisfatória.

O jogador, de 35 anos, se machucou num jogo-treino com o América Mineiro no retorno às atividades do futebol em meio a pandemia do novo coronavírus.

Publicidade

"Nós tínhamos expectativa que só início do ano que vem ele estivesse à disposição, o atleta se dedicou muito, fez trabalho completo e bacana da fisioterapia. Já está em campo, fazendo trabalhos de alta velocidade e temos expectativa positiva", disse Rodrigo Lasmar, médico do Galo.