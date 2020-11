O corpo de Diego Maradona foi enterrado ao lado dos seus pais AFP

Por MH

Publicado 26/11/2020 21:19

Velado na Casa Rosada, sede do governo argentino, desde as primeiras horas desta quinta-feira, o corpo de Diego Maradona seguiu até o cemitério Jardin de Bella Vista no fim da tarde, a tempo de toda a cerimônia acontecer ainda sob a luz do dia. O corpo do ex-camisa 10 foi enterrado ao lado de seus pais. Estima-se que mais de um milhão de pessoas foram às ruas dar adeus ao craque, que morreu na última quarta-feira em decorrência de uma parada cardíaca.

A cerimônia no cemitério foi acompanhada por cerca de 25 pessoas. O eterno camisa 10 foi enterrado junto aos pais, Diego Maradona e Dalma Salvadora Franco, conhecidos popularmente como "Dom Diego" e "Dona Tota", que morreram em 2015 e 2011, respectivamente.