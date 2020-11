Messi LLUIS GENE / AFP

Por MH

Publicado 27/11/2020 19:30

O sonho do Manchester City, da Inglaterra, em ter o argentino Lionel Messi na equipe ganhou um pesado concorrente: o rival Chelsea. De acordo com informações do jornal The Sun, os 'Blues' estão de olho no fim de contrato do camisa 10 com o Barcelona, da Espanha, e não medirão esforços financeiros para contratar o craque.

Com o objetivo de voltar a ganhar a Liga dos Campeões, o Chelsea foi o clube que mais investiu em jogadores na última janela de transferências. Ao todo, a diretoria abriu os cofres e desembolsou 247,2 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão na cotação do encerramento da janela).

Vale lembrar que os catalães anunciaram recentemente a renovação do contrato de Messi até meados de 2021. A multa do camisa 10 agora é de 700 milhões de euros (cerca de R$ 2,7 bilhões).