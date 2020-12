Técnico do Santos, Jesualdo Ferreira JUAN MABROMATA / AFP

Por MH

Publicado 14/12/2020 15:32

Demitido do Santos em agosto, o técnico Jesualdo Ferreira foi anunciado nesta segunda-feira pelo Boavista, de Portugal, com contrato válido até julho de 2022. Em sua passagem pelo Brasil, o comandante treinou o Peixe em apenas 15 oportunidades. Esse será o seu segundo trabalho no Boavista — a outra foi num curto período em 2006.

O técnico, que está com 74 anos, volta ao futebol português depois de seis temporadas. Seu último trabalho no país havia sido em 2014, no Braga.