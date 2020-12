Gareth Bale na chegada ao Centro de Treinamento do Tottenham David MIRZOEFF / AFP

Por MH

Publicado 14/12/2020 15:44

Emprestado pelo Real Madrid, da Espanha, ao Tottenham, da Ingleterra, o atacante Gareth Bale pretende ter mais oportunidades no clube merengue depois que acabar seu compromisso na terra da rainha, segundo o jornal AS. No Santiago Bernabeu, no entanto, o desejo dos dirigentes é o de negociar o galês o quanto antes para tentar novas contratações.

Seu vínculo com o Real termina apenas em junho de 2022. A esperança de Bale de voltar à Espanha se dá na possibilidade de o técnico Zidane não continuar à frente da equipe. O problema é que Bale, assim como no Real, não tem demonstrado um bom futebol no Tottenham, que só irá tentar manter o jogador se o seu desempenho melhorar consideravelmente.