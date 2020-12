O time do goleiro Bruno foi eliminado da Série D do Brasileirão Reprodução/Facebook

Por MH

Publicado 14/12/2020 19:44

Após despachar o Rio Branco-AC da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Altos-PI tirou o dia para ironizar o goleiro Bruno. No dia do confronto, no último domingo, no Estádio Felipão, o jogador postou um vídeo nas redes sociais em que 'cornetava' o intenso calor que fazia no Piauí. Em campo, o time do Acre acabou derrotado por 3 a 1 e deu adeus à competição. A comemoração do Altos, claro, foi zoando Bruno.

"Classificado! Nosso Piauí é quente com muito orgulho e nosso time é chapa quente. Altos 3x1 Rio Branco", publicou o Altos, em sua conta oficial no Facebook, com uma foto do goleiro levando um dos gols. Betinho, de pênalti, Manoel e Alex Mineiro marcaram para os donos da casa. Jojo descontou para o Rio Branco, que terminou a segunda fase com cinco derrotas, seis empates e cinco vitórias.