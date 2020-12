Marcelo Mattos segue no Bangu Divulgação

Por MH

Publicado 16/12/2020 12:43

A diretoria do Bangu, tradicional clube da Zona Oeste, anunciou neste última terça-feira a renovação do contrato do volante Marcelo Mattos, de 36 anos. O vínculo do jogador foi ampliado até junho do ano que vem, justamente depois do término do Campeonato Carioca.

"Gostaria de agradecer primeiramente a Deus. Também agradeço ao Jorge Varela (presidente do Bangu) pela confiança no meu trabalho e por permitir a sequência do trabalho no Bangu", disse o atleta à assessoria de imprensa do Bangu.

Publicidade

O volante, conhecido pela raça, chegou ao alvirrubro para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano. O Bangu acabou foi eliminado logo na fase inicial, ficando na sexta posição do Grupo A7. Marcelo Mattos atuou em sete dos 14 jogos do time, que terminou a campanha com apenas quatro vitórias.