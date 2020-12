Taison, do Shakhtar Donetsk, ficou feliz em ajudar a comunidade em que cresceu em Pelotas Foto: Divulgação

Por MH

Publicado 18/12/2020 20:27

A nova diretoria do Internacional tenta repatriar o atacante Taison, de 32 anos, que tem contrato em vigor com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até meados de 2021. De férias em Pelotas, o jogador se encontrará com seu representante para definir o quanto antes o seu futuro. A expectativa no Beira-Rio é alta em uma possível volta do atleta.

Se ele decidir não continuar na Ucrânia, já poderá assinar um compromisso com qualquer clube em 31 de dezembro para sair sem custas ao fim do vínculo. De acordo com informações do site Globoesporte.com, Taison já teria deixado claro para a nova diretoria que tem vontade de retornar ao Internacional.