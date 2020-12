Gerson Canhotinha de Ouro Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 17:42

Rio - O Botafogo agora ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. Após a derrota para o Inter e o empate entre Grêmio e Goiás, o Esmeraldino ultrapassou o Alvinegro. Ídolo do clube, o ex-jogador Gérson 'Canhotinha de Ouro' comentou a situação da equipe. Para ele, apesar da derrota, o Botafogo tem esperança em Eduardo Barroca.

"Com a volta do Barroca, depois de sair dessa desgraça que é o coronavírus, o time do Botafogo é outro. Mesmo perdendo. O empate seria um resultado normal, poderia até ter vencido, porque jogou uma fase do jogo melhor que o Inter. Mas está com muita pressa. Quer fazer mais rápido e acaba não fazendo. O time está no sufoco, mas com o Barroca o time é outro, anda de outra maneira", disse Gerson, que emendou:



"O Inter é melhor, mas não esteve tão melhor nessa partida. Nem o Botafogo esteve tão ruim. Achava que o empate teria sido um bom resultado, talvez fosse, não tivesse o Kevin feito aquela jogada", encerrou o ex-jogador no canal 'Canhotinha 70'.