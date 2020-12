Túlio Lustosa ainda crê na salvação alvinegra no Campeonato Brasileiro Vitor Silva / Botafogo / Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 18:44

Rio - O gol da vitória do Internacional contra o Botafogo no último final de semana ainda continua rendendo polêmicas. No lance, após o árbitro marcar uma falta perto do gol do Alvinegro, Kevin toca a bola para trás, Yuri Alberto aproveita e chutou para o gol. Em entrevista ao 'Donos da Bola', Túlio Lustosa, gerente de futebol do clube carioca, comentou o episódio.

Publicidade

"O Kevin estava arrasado após a partida, no vestiário. Ele teve a percepção de que teve ingenuidade, mas o toque foi totalmente displicente, não foi reiniciando a partida. Deu margem para um árbitro que não vinha bem na partida. Ele poderia ter tido a interpretação correta do lance, atleta não reiniciou o jogo e a bola estava fora do local de cobrança", disse, antes de emendar:



"Em momento algum o Kevin reiniciou a partida. Teve ingenuidade, mas toca a bola e vira de costas. Quem reinicia a partida para jogar não tem essa atitude. Isso não o isenta de culpa, foi muito ingênuo, jogador de futebol profissional não pode ter esse tipo de ingenuidade", encerrou o dirigente do Botafogo.