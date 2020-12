Eduardo Barroca Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 20:09

Rio - Após a demissão de Ramón Diaz, Eduardo Barroca chegou com status de salvador no Botafogo. No entanto, após ser anunciado como novo técnico, o comandante testou positivo para o novo coronavírus e se ausentou das atividades por alguns dias. Nesta quinta-feira, o treinador concedeu entrevista à 'ESPN' e afirmou que o pulmão ainda está comprometido por conta da doença.

"Continuo lutando contra isso, estou liberado, mas tenho uma parte do pulmão comprometido ainda. Estou lutando contra isso com todas as minhas forças porque o cenário pede entrega total e dedicação ao máximo. Tenho tido todo suporte da equipe médica do clube, em sua plenitude", disse Barroca, que disse que ainda acredita na permanência do clube na elite do Brasileirão.



"O que faz acreditar é o sentimento de dentro para fora. Acho que não existe nada mais importante nesse momento. Para cada um que está aqui e assumiu essa responsabilidade, eu assumi de frente porque confio no clube, na instituição e nas pessoas, isso não se mede. Nesse momento não tem nada mais importante que entrega plena e trabalho para dar volta por cima. Imagina o prazer de conseguir reverter um cenário desse lá no final, não vai ter preço", encerrou.