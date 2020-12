Marcinho Vitor Silva/Botafogo

Rio - A relação entre Botafogo e Marcinho está cada vez mais próxima do fim. Com contrato se encerrano no próximo dia 31 de dezembro, o atleta não deve estender o vínculo com o Alvinegro. De acordo com o portal 'Ge.com', o clube carioca tentou uma última investida para negociar, mas o jogador e seus representantes sequer responderam o contato.

Empresários de Marcinho prometeram conversar novamente com o clube após a última recusa, há alguns meses, mas o papo não ocorreu. Aos 24 anos, o lateral se destacou na temporada passada e chegou até a ser convocado por Tite para a Seleção, mas uma lesão no joelho o atrapalou. Quando voltou a atuar, após 11 meses, não manteve o mesmo rendimento.