Botafogo e Santos Vítor Silva/ BFR

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 17:56

São Paulo - O drama do Botafogo no Campeonato Brasileiro continua. Neste domingo, na Vila Belmiro, o Glorioso lutou bastante, mas acabou derrotado pelo Santos por 2 a 1. O Glorioso segurava o empate até o fim do jogo, mas acabou cedendo e levando o segundo gol dos paulistas aos 36 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe carioca permanece na lanterna do Campeonato Brasileiro.

Com 23 pontos, o Glorioso tem apenas oito jogos até o fim do torneio. Na próxima rodada, a equipe comandada por Eduardo Barroca volta a jogar na próxima quarta-feira. O adversário será o Atlético-GO, no Nilton Santos, às 17 horas. O Santos joga na quinta contra o Fortaleza, no Castelão, às 19 horas.

Publicidade

Com apenas três minutos de jogo, o Botafogo voltou a demonstrar as falhas recentes e saiu atrás do placar logo no começo da partida. Após erro de marcação da defesa, Soteldo levantou a bola e finalizou sem chances de defesa para o goleiro Diego Loureiro.



Publicidade

Atrás do placar, o Botafogo não sofreu tanto o gol e conseguiu tocar a bola e buscar uma organização para agredir o Santos. Porém, a equipe carioca tinha muitas dificuldades para criar algo que assustasse os paulistas. Aos 22 minutos, o Peixe chegou com perigo novamente. Após cruzamento de Marinho, Laércio apareceu como elemento surpresa dentro da área e finalizou para fora.

O forte calor da Vila Belmiro dificultava bastante as duas equipes. Com isso, o duelo acabou ficando bastante arrastado e com muitos erros de passe no meio campo. O Santos ainda assim era mais perigoso e conseguia ter o domínio das principais ações da partida.

Publicidade

Marinho e Soteldo buscavam muitas jogadas pelos lados do campo e infernizavam a vida dos laterais do Botafogo. Porém, na hora do último passe, o Santos acabava tendo dificuldades e por conta disso não conseguia criar grandes oportunidades de gol.

Aos 43 minutos, Matheus Babi recebeu passe de Caio Alexandre e acabou sendo derrubado por Laércio. Pênalti para o Botafogo. Na cobrança, Pedro Raul deixou tudo igual, deslocando Vladimir.

Publicidade

O segundo tempo voltou com configuração semelhante a do primeiro tempo. O Santos tinha o domínio da partida, mas pouco conseguia criar. Aos 10 minutos, o Peixe chegou com algum perigo com a finalização de Kaio Jorge, que acabou indo para fora. Três minutos depois, um susto para a torcida do Botafogo. Marinho cobrou falta quase perfeita e a bola explodiu no travessão do clube carioca. Aos 19 minutos, um lance praticamente idêntico. Marinho cobrou falta, mas dessa vez, Diego Loureiro fez a defesa, salvando o Botafogo.

A pressão do Santos se intensificava e o Botafogo tinha dificuldades de criar qualquer lance de perigo para a defesa paulista. Em um raro momento, aos 23 minutos, José Welison finalizou de fora da área, depois de uma jogada construída pelo clube carioca, mas a bola acabou indo para fora.

Publicidade

Aos 30 minutos, novamente o goleiro Diego Loureiro apareceu bem para evitar um gol do Santos. Após boa jogada pela esquerda, Bruno Marques cabeceou dentro da área, mas o arqueiro alvinegro apareceu muito bem. Logo depois, o Botafogo respondeu. Victor Luis arrancou com a bola e Bruno Nazário acabou tocando para Pedro Raul, o atacante finalizou bem e Vladimir fez grande defesa.

Aos 36 minutos, o Santos finalmente conseguiu o segundo gol. Soteldo fez bela jogada pela esquerda e cruzou na medida para Bruno Marques, desta vez, o atacante do Santos cabeceou sem chances de defesa para o goleiro Diego Loureiro.

Publicidade

Aos 43 minutos, o jovem Matheus Nascimento chegou a balançar as redes. Porém, o lance foi anulado porque o jogador do Botafogo estava em condição irregular, quando recebeu o passe do seu companheiro de equipe. Nos últimos momentos, o Glorioso tentou uma pressão, com levantamentos para a área, mas faltou tranquilidade e qualidade ao Botafogo para buscar o empate.

FICHA TÉCNICA

Publicidade

SANTOS X BOTAFOGO

Estádio: Vila Belmiro (SP)

Publicidade

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Cartões Amarelos: Kevin (BOT), Soteldo (SAN) e Laércio (SAN)

Publicidade

Cartões Vermelhos: -

Gols: Soteldo (SAN), Pedro Raul (BOT) e Bruno Marques (SAN)

Publicidade

SANTOS: Vladimir; Pará (Madson), Laércio, Alex e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Sandry (Jean Mota) e Soteldo; Marinho (Arthur Gomes), Kaio Jorge (Bruno Marques) e Lucas Braga (Jobson) / Treinador: Cuca

BOTAFOGO: Diego Loureiro; Kevin (Cascardo), Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; José Welison (Cícero), Caio Alexandre e Bruno Nazário (Lecaros); Kelvin (Davi Araújo), Matheus Babi e Pedro Raul (Matheus Nascimento)/ Treinador: Eduardo Barroca