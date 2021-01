Presidente do Botafogo, Durcesio Mello cobra mudanças e diz que jogadores foram multados Vitor Silva/Botafogo

Por MH

Publicado 19/01/2021 16:12

Com 98% de risco de queda à Série B do Campeonato Brasileiro, de acordo com os cálculos do site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Botafogo já se prepara para conviver com mais complicações financeiras na Segundona. Segundo o presidente Durcésio Mello, o clube perderá muita receita, o que vai impactar toda o planejamento do clube para a temporada.

"Significa perder mais ou menos 100 milhões de reais. Acho que não precisa falar mais. Basicamente você sai de R$ 80 milhões de receitas de TV para R$ 10 milhões na Série B. Aí você tem patrocínio de camisa que pode ser impactado, diversas outras receitas que a monetização fica menos valorizada do que se tivesse na Série A. Isso no papel dá quase R$ 100 milhões. Aí dá pra imaginar o tamanho do rombo num clube que tem o orçamento de R$ 200 milhões e cai pra R$ 100 milhões. É complicado", explicou o dirigente, em entrevista ao site Globoesporte.com.

Publicidade

O Alvinegro, que das últimas 11 partidas perdeu dez e ganhou só uma, terá pela frente o Atlético-GO nesta próxima quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. A equipe soma apenas 23 pontos e está na última posição do Brasileiro.