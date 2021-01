Com boas defesas, Diego Loureiro foi bem avaliado na derrota para o Santos e o responsável por um prejuízo maior na Vila Belmiro Vitor SilvaI/Botafogo

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 18:51

Rio - Em busca de uma sobrevida no Campeonato Brasileiro, o Botafogo ainda não contará com a volta de Diego Cavalieri contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira, às 17h, no Nilton Santos. Na lanterna, com 23 pontos e 98% de chances de rebaixamento, o Glorioso terá Diego Loureiro como titular no jogo em que o torcedor deposita a esperança de início de uma milagrosa epopeia. Além do prestígio, uma possível queda representará uma perda de receita de cerca de R$ 100 milhões, segundo o presidente Ducersio Mello.

Desfalque na derrota para o Santos, Diego Cavalieri voltou a treinar nesta terça-feira, mas com restrições. A assessoria de imprensa do clube informou que o goleiro está em evolução após apresentar uma 'intercorrência clínica'. Referência na posição nos últimos anos, o Glorioso tem sofrido para escalar os seus melhores goleiros. Jefferson, após uma delicada cirurgia para a reconstrução do tendão do tríceps do braço esquerdo, no fim de 2016, ficou 13 meses afastado até se aposentar em 2018.

Herdeiro da vaga, Gatito correspondeu às expectativas. No entanto, o goleiro da seleção do Paraguai sofreu com as lesões em 2020. Em tratamento após o diagnóstico de edema ósseo no joelho direito, vestiu a camisa alvinegra pela última vez no dia 23 de setembro, no clássico com o Vasco, pela Copa do Brasil. Com Cavalieri vetado, o o xará Diego Loureiro, de 22 anos, terá a sua chance na temporada. Na derrota por 2 a 1 para o Santos, o goleiro, com boas defesas, foi elogiado e evitou um prejuízo maior na Vila Belmiro.

Além de Cavalieri, a lista de desfalques do técnico Eduardo Barroca conta com Angulo (lesão na coxa), Gatito (edema ósseo no joelho), Guilherme Santos (lesão na coxa) e Lucas Barros (cirurgia no joelho).