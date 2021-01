Estádio Nilton Santos Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 12:02

Rio - A vacina contra a Covid-19 chegou ao Rio de Janeiro e a prefeitura vem buscando "pontos estratégicos" para realizar a vacinação. O Estádio Nilton Santos foi um dos lugares escolhidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que destacou que a casa do Botafogo é um espaço de bastante visibilidade e acessibilidade para a população.

Publicidade

"O Botafogo tem muito orgulho e satisfação de colaborar com a sociedade nesse momento tão representativo e aguardado por todos nós, que é a campanha de imunização. O Clube tem plena ciência da sua responsabilidade social e manifesta toda solidariedade", destacou o Presidente Durcesio Mello.



Ainda que não tenha uma data definida para o início da utilização do estádio, o mandatário alvinegro colocou à disposição das autoridades competentes não apenas as instalações do Estádio Nilton Santos, mas de todas as sedes do Botafogo, para contribuir no que for necessário.