Com três atacantes, Eduardo Barroca tenta aumentar o poderio ofensivo do Botafogo contra o Atlético-GO Divulgação/Botafogo

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 16:33

Rio - Com 98% de chances de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo aumentou o poderio ofensivo para o enfrentar o Atlético-GO, nesta quarta-feira, às 17h, no Nilton Santos, para mudar o prognóstico dos matemáticos. Principal joia da base alvinegra, Matheus Nascimento, de 16 anos, é aposta de Eduardo Barroca para melhorar os números do ataque, o terceiro pior da competição, com 26 gols marcados em 30 rodadas.

Com multa avaliada em 50 milhões de euros, cerca de R$ 320 milhões, Matheus Nascimento completará o trio ofensivo ao lado de Matheus Babi e Pedro Raul. O aumento de espaço do atacante faz parte do planejamento da diretoria e comissão técnica para tornar a promessa em realidade em 2021.

Diego Cavalieri, em recuperação de uma intercorrência clínica, será substituído pelo goleiro Diego Loureiro pelo segundo jogo seguido. Na lanterna, com 23 pontos, o Glorioso precisa de uma sequência de 'campeão' para evitar a degola.

Confira a escalação completa: Diego Loureiro, Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Matheus Nascimento, Matheus Babi e Pedro Raul. Técnico: Eduardo Barroca