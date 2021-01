Marcelo Benevenuto tenta dominar a bola: zagueiro cometeu erros na defesa Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 19:11 | Atualizado 20/01/2021 21:30

Diego Loureiro - Pouco pôde fazer nos gols do adversário. Fez boa defesa em chute de Pereira de fora da área - NOTA 5

Kevin - Mais uma partida ruim do lateral. Inofensivo quando ia ao ataque e deixou muitos espaços na marcação - NOTA 4

Marcelo Benevenuto - Falhou nos três gols do Atlético-GO. Tarde desastrosa do zagueiro - NOTA 2

Kanu - Assim como seu companheiro, viveu dia ruim. Poderia ter dado mais dificuldades a Danilo Gomes no primeiro - NOTA 4,5

Victor Luís - Apesar do primeiro tempo ruim, melhorou no segundo e teve participação decisiva no gol alvinegro - NOTA 5,5

José Welison - Foi importante na marcação em alguns momentos, mas deu mole no terceiro gol dos goianos - NOTA 5

Caio Alexandre - Homem mais lúcido do time do Botafogo. Tentou fazer o que pôde - NOTA 6



Bruno Nazário - Apagado na maior parte do jogo, pouco conseguiu criar - NOTA 5

Matheus Nascimento - Titular pela primeira vez, o jovem foi quem mais buscou o jogo no ataque alvinegro. No entanto, não conseguiu levar muito perigo - NOTA 5,5

Matheus Babi - Apesar de ter marcado o gol do Botafogo, perdeu uma chance clara na pequena área que custou caro. NOTA 6

Pedro Raul - Saiu mais da área para buscar o jogo. Teve participação importante no gol de Babi - NOTA 5

Angulo - Entrou no lugar do jovem Matheus Nascimento, mas não agregou muito - NOTA 4,5

Kalou - Entrou na parte final da partida, mas saiu cara a cara com Jean na pequena área e perdeu uma chance incrível de marcar - NOTA 4,5

Barrandeguy - Substituiu Kevin, mas não conseguiu exercer bem sua função. Tomou cartão amarelo após falta dura - NOTA 5

Ênio - Não teve tempo para muita coisa. Sem nota.

Eduardo Barroca - Novamente, sua equipe esteve desorganizada e perdida em campo. As mudanças no ataque não surtiram efeito e o posicionamento da defesa foi um verdadeiro desastre - NOTA 3,5