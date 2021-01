Mais transpiração do que inspiração, o Botafogo até criou boas chances, mas as falhas na defesa foram decisivas, mais uma vez Vitor Silva/Botafogo

Por MARCELO BERTOLDO

Publicado 20/01/2021 19:01 | Atualizado 20/01/2021 19:10

Rio - As preces dos fervorosos botafoguenses não foram atendidas. A derrota para o Atlético-GO por 3 a 1, de virada, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, só aumentou o martírio alvinegro no Campeonato Brasileiro. No feriado de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, a intervenção de São Jorge, celebrado no dia 23 de abril, seria mais apropriado para o Botafogo derrotar o Dragão. Na lanterna, apenas um milagre é capaz de evitar o rebaixamento para a Série B.

Há quatro rodadas sem vencer, o Alvinegro, dono do terceiro pior ataque da competição, com 26 gols em 30 rodadas, aumentou o poderio ofensivo na esperança de encerrar o incômodo e preocupante jejum. Principal aposta da base, Matheus Nascimento foi a novidade na frente, ao lado de Matheus Babi e Pedro Raul. Na prática, a ideia de Eduardo Barroca não teve êxito. A fase de Bruno Nazário não ajudou. Discreto, o camisa 10 não conseguiu municiar o trio, assim como os laterais.

Na única e melhor chance do primeiro tempo, Jean fez ótima defesa na cabeçada de Marcelo Benevenuto. Na chamada zona da confusão, em 13º lugar, com 37 pontos, o Dragão fez pouco esforço no primeiro tempo para vencer e melhorar a classificação. Pelo lado alvinegro, o torcedor, à distância, sofria com o passar de cada precioso minutos.

No início do segundo tempo, foi o Atlético que tomou a iniciativa. Com boa defesa na finalização de Pereira, Diego Loureiro evitou o pior. O susto parece ter despertado o Botafogo. Com boa movimentação, Pedro Raul deixou Babi em excelente condição de finalizar, mas Jean, com uma intervenção à queima-roupa, manteve o 0 a 0.

Com cãibras, Matheus Nascimento, com uma atuação discreta na estreia como titular, foi substituído pelo colombiano Angulo. Pouco depois o Botafogo deu uma aula de contra-ataque, com a participação de Victor Luis, Bruno Nazário e Pedro Raul, para abrir o placar. Jean até tentou evitar o gol na finalização do camisa 9, mas no rebote, Babi, de primeira, surpreendeu o goleiro, aos 17 minutos.

O alívio durou pouco. Numa cochilada na defesa, Danilo Gomes, livre de marcação dentro da área, acertou uma bomba sem chances de defesa para Diego Loureiro, aos 20 minutos. A virada aconteceu em mais uma falha de marcação. Se Benevenuto cochilou no primeiro, Kanu, com uma tentativa estranha de corte, viu o cruzamento de Dudu encontrar Zé Roberto, livre, para marcar o segundo, aos 33. Desorganizado, o Glorioso entregou os pontos, com direito a um 'presente' de Zé Welison, que deu início ao terceiro gol, marcado por Vitor, aos 43.

BOTAFOGO X ATLÉTICO-GO



Estádio: Nilton Santos

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Gols: 2º tempo - Matheus Babi (17 minutos), Danilo Gomes (20 minutos), Zé Roberto (17 minutos) e Vítor (4 minutos).

Cartões amarelos: Caio Alexandre e Barradeguy; Pereira e Oliveira

Público: Jogo com os portões fechados



BOTAFOGO: Diego Loureiro, Kevin (Barradeguy), Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre (Ênio) e Bruno Nazário; Matheus Nascimento (Angulo), Matheus Babi e Pedro Raul (Kalou). Técnico: Eduardo Barroca



ATLÉTICO-GO: Jean, Dudu, João Victor, Éder e Natanael; Pereira, Marlos Freitas, Janderson e Wellington Rato (Vítor); Danilo Gomes (Gilvan) e Zé Roberto (Oliveira). Técnico: Marcelo Cabo