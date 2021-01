Eduardo Barroca Vitor Silva / Botafogo

Rio - Bem próximo da Série B, o Botafogo foi novamente derrotado na última quarta-feira, no Nilton Santos, desta vez pelo Atlético-GO. Ao fim da partida, o treinador Eduardo Barroca mostrou abatimento com o resultado e pouco falou sobre as circunstâncias da partida contra o clube goiano.

"Nenhuma equipe está na situação como a que nos encontramos nesse momento por um único motivo. Esse momento é de falar pouco e sentir muito. Honrar a camisa do clube, trabalhar muito todos os dias, passo a passo, dia a dia para que a gente possa já no próximo jogo reverter esse cenário, que desportivamente é extremamente adverso. Nesse momento não tem muito o que falar", afirmou.

Uma tema abordado por Barroca na coletiva foi sobre a sua permanência ou saída do comando do Botafogo. O treinador afirmou que deseja ficar e elogiou a forma como a diretoria do clube carioca vem trabalhando.



"Eu estou no futebol há muito tempo e sei como as coisas funcionam relacionadas a treinador e resultado, mas preciso deixar claro que o presidente Durcesio, o Vinicius, todos estão dando condições pra gente trabalhar. Eu ouvi dizer essa semana sobre desequilíbrio financeiro do Botafogo, isso não é real, hoje o clube honra os compromissos com funcionários e jogadores, temos todas as condições de trabalhar. Estou vendo o empenho do presidente para construir algo com coerência para o futuro, me identifico com a forma como isso está sendo construído", disse.