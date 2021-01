Felipe Neto Divulgação/ Washington Possato

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 11:40

Rio - Ex-patrocinador do Botafogo e youtuber, Felipe Neto, comentou sobre o atual momento do Botafogo. Na opinião dele, o treinador Eduardo Barroca não deve permanecer no comando do clube carioca para uma eventual disputa da Série B.

Publicidade

"A essa altura do campeonato, tem que pensar na Série B. Na minha visão tinha que tirar o Barroca, não por conta dos resultados, mas porque está deixando claro que não tem condição de conduzir o time na Série B. O Botafogo deveria agora se estruturar, tratar final de campeonato como pré-temporada, laboratório, e trazer comissão técnica para se preparar para a Série B. Não só o Barroca, mas Túlio (Lustosa), Lucio Flavio… Tenho grande respeito pelo Túlio, é meu amigo, mas não tem condição. Insistir é pura e simples teimosia", afirmou Felipe Neto, ao canal do Fabiano Bandeira.



Novo presidente do clube carioca, Durcesio Mello já fez muitos elogios ao treinador. Ele chegou a dizer que por ele manteria Barroca por quatro anos no comando do Botafogo. Porém, a sua permanência, após o fim do Brasileiro será discutida pela cúpula de futebol do clube carioca.

Publicidade

Em seis jogos, desde que voltou ao Botafogo, Barroca venceu apenas uma partida e perdeu cinco. O Glorioso está na lanterna do Brasileirão com apenas 23 pontos.