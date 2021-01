O Botafogo de Eduardo Barroca vem em situação dificílima no Campeonato Brasileiro Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/01/2021 19:27

Rio - Só um milagre fará o Botafogo escapar do rebaixamento para a Série B. No entanto, para Joel Santana, mesmo com a provável queda da equipe carioca, o técnico Eduardo Barroca deveria ser mantido no comando da equipe, já que conhece os jogadores do elenco.

"Eu acho que ele poderia continuar. Primeiro, ele sabe qual jogador vai servir para o clube ou não. Segundo, ele, juntamente com seus auxiliares e diretoria, sabe o potencial que o Botafogo tem nas categorias de baixo. E depois é procurar contratar jogadores de qualidade e competência. O Botafogo ganhou 23 pontos, cara, em 30 rodadas! Não pode chegar a lugar nenhum!", declarou Joel em seu canal no YouTube.

"Eu recebi o apoio de muitos torcedores. O Barroca tem competência suficiente, mas o time não ajuda. Eu passei pelo Botafogo essa semana, vi aquele mural em frente ao clube, parei com o carro e fiquei admirando: Leônidas, Jair, Garrincha, Didi, Gerson, uma sequência de grandes jogadores… É o clube que mais cedeu jogadores para a Seleção Brasileira, e está passando por esse momento dificílimo", completou.