Presidente do Botafogo, Durcesio Mello cobra mudanças e diz que jogadores foram multados Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 15:53

Rio - Com o rebaixamento cada vez mais próximo, a diretoria do Botafogo se reuniu, na tarde desta quinta-feira, com membros de duas torcidas organizadas do clube. Eles pediam a saída do técnico Eduardo Barroca e do gerente de futebol Túlio Lustosa. A informação é do site "GE".

Publicidade

Participaram do encontro Durcesio Mello, presidente que foi empossado no último dia 4, o vice Vinicius Assumpção e o controller Alessandro Langone. Eles explicaram a delicada situação financeira do clube e falaram sobre o planejamento para 2021.

Durante a conversa, a diretoria afirmou que anunciará um novo diretor de futebol até a próxima segunda-feira. A ideia é que o novo dirigente tome as decisões sobre quem permanecerá no elenco para a próxima temporada. Também foram prometidas melhorias no sócio-torcedor e mais projetos para o Nilton Santos, com o intuito de torná-lo mais atrativo financeiramente.

Publicidade

A intenção da nova diretoria é realizar reuniões como essas de dois em dois meses para mostrar uma transparência com a torcida.