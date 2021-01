Bruno Nazário será o responsável pela criação no Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por MH

Publicado 24/01/2021 16:31

Emprestado pelo Hoffenheim, da Alemanha, ao Botafogo até junho de 2021, o apoiador Bruno Nazário pode ir embora em caso de confirmação de rebaixamento do clube de General Severiano para a Série B. Hoje, o Glorioso tem 99% de risco de queda, de acordo com os cálculos do site Infobola, do matemático Tristão Garcia. Para se manter na elite, o Botafogo precisa vencer todos os sete jogos restantes.

O salário do jogador, de acordo com a avaliação interna da diretoria, é incompatível para disputar a Série B deste ano. Sendo assim, o Botafogo deve liberar o jogador para procurar outro destino. Bruno Nazário tem 41 jogos pelo Botafogo na temporada e seis gols marcados.

Publicidade

Ele chegou ao Alvinegro como grande esperança de inteligência para o setor de meio-campo. No entanto, o bom futebol apresentado nos primeiros compromissos desapareceu algum tempo depois, principalmente no começo do Campeonato Brasileiro. Bruno Nazário já amargou a reserva em vários jogos da equipe e é um dos nomes mais criticados pela galera nas redes sociais.