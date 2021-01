Kanu Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Rio - Após ficarem próximos de um acordo, Cruz Azul e Botafogo não devem fechar negócio envolvendo o zagueiro Kanu. De acordo com informações do portal mexicano "Deporteros", o clube da América do Norte deverá desistir da contratação do jogador do Glorioso.

"As negociações por Kanu entre Botafogo e Cruz Azul estão estagnadas. Ainda que La Máquina tenha conseguido convencer o jogador, o clube brasileiro não quer deixá-lo ir, e é provável que desistam de sua contratação e fiquem com Julio Domínguez ou Pablo Aguilar (atuais atletas do elenco)", disse o site.



O zagueiro Kanu foi titular contra o Fluminense, depois de ter até mesmo se despedido dos companheiros. A oferta do clube mexicano seria de 400 mil dólares (R$ 2,2 milhões) por empréstimo de um ano, com duas possibilidades para exercer a opção de compra: 3,2 milhões de dólares (R$ 17,5 milhões) até 1º de julho, ou 4 milhões de dólares (R$ 21,9 milhões) até 30 de novembro.

O Botafogo enviou uma contraproposta pedindo gatilhos por produtividade, mas os mexicanos ainda não responderam. Com isso, a negociação das duas equipes acabou ficando estagnada.