Felipe Neto Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 13:05

Rio - O Botafogo sofreu mais uma derrota no Brasileirão na noite do último domingo, em São Januário. O Glorioso foi derrotado por 2 a 0 pelo Fluminense. Nas redes sociais, o youtuber Felipe Neto, torcedor alvinegro, detonou a atuação do clube, que está com a situação no campeonato praticamente irreversível e muito provavelmente jogará a Série B em 2021.

Esse time do Botafogo não ganha do meu time onde sou o goleiro — Felipe Neto (@felipeneto) January 25, 2021 "Esse time do Botafogo não ganha do meu time onde sou o goleiro", escreveu ele em sua conta do Twitter após a partida.

Felipe fazia uma referência ao episódio em que foi flagrado jogando uma pelada como goleiro com os amigos no Rio, mesmo após criticar duramente quem não respeita o isolamento social e garantir que estava "praticamente sem sair de casa" desde março.

Lanterna do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, o Botafogo venceu apenas uma das últimas 18 partidas que disputou.