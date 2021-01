Na análise de Barroca, o Alvinegro mostrou um crescimento VITOR SILVA / BOTAFOGO

Por MH

Publicado 25/01/2021 17:30

Derrotado em nove dos últimos dez compromissos à frente do Botafogo, o técnico Eduardo Barroca atingiu só 10% de aproveitamento à frente da equipe. Contratado para substituir Ramón Díaz, com um problema de saúde, o treinador chegou ao terrível número diante do Fluminense, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro — derrota por 2 a 0, em São Januário.

Desde que reassumiu a equipe alvinegra, Barroca só venceu uma partida: 2 a 1 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, no dia 19 de dezembro. Ao todo, o Botafogo marcou cinco gols desde o retorno de Barroca – meio gol por partida —, enquanto a defesa sofreu 20 — dois gols por jogo.



Virtualmente rebaixado à Série B, o Alvinegro tem 99% de risco de queda, de acordo com os cálculos do site Infbola, do matemático Tristão Garcia. A campanha deprimente de Barroca com o Botafogo aumento ainda mais a pressão pela sua demissão, o que deve acontecer nos próximos dias.