Eduardo Barroca Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 19:00

Rio - O narrador Luís Roberto detonou o planejamento do Botafogo nos últimos anos. Segundo o narrador, em alguns momentos recentes, o clube foi movido pela opinião de torcedores nas redes sociais.

"O Botafogo tem sido movido pelas redes sociais nos últimos anos. A manifestação dos mais fanáticos vira uma ondazinha e os caras levam em consideração e contratam jogadores nessa onda! É inacreditável!", disse Luís durante o "Seleção SporTV".

Publicidade

"Ou o Botafogo muda seu raciocínio e tem um pouco de ideia, porque hoje é um deserto total de ideias… O Botafogo acha que pode ser o Real Madrid. Não vai ser o Real Madrid, mas pode ser o Botafogo, pô! Aí tem que fazer uma gestão compatível com o tamanho que ele tem, com a torcida que ele tem. O Botafogo criou sua história. Não tem o menor bom senso na condução do departamento de futebol profissional", completou.