Matheus Babi vem se destacando pelo Glorioso Vítor Silva/Botafogo

Por MH

Publicado 25/01/2021 21:34

Apesar do futebol pobre apresentado com a camisa do Botafogo, o centroavante Matheus Babi, de 23 anos, recebeu sondagens de um clube do Japão e de outros quatro do futebol brasileiro. De acordo com o site 'TNT Sports', o jogador dificilmente continuará em General Severiano após a iminente queda do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Ainda segundo o site, o Atlético Mineiro, o Internacional, o São Paulo e o Santos teriam demonstrado algum interesse no atleta. Matheus Babi está ligado ao Serra Macaense e tem vínculo de empréstimo com o Botafogo até o final de 2021. Para quebrar o contrato, o valor estipulado é de cerca de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 20 milhões).



Publicidade

No total, o atacante soma dez gols e uma assistência em 41 partidas pelo clube na atual temporada.