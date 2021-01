Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 14:17

Rio - Kanu esteve perto de deixar o Botafogo ainda nesta janela de transferência, no entanto a carreira do jogador pode seguir outro rumo. Kanu é alvo de interesse do Cruz Azul, do México, porém as conversas sobre uma possível transferência estão estagnadas, com isso a diretoria do Alvinegro vê com bons olhos a manutenção do zagueiro. Além disso, o jovem jogador ajudaria o clube na luta contra o rebaixamento. As informações são do "Uol".

Os mexicanos não atravessam um bom momento financeiro e perderam o prazo para responder a contraproposta do Alvinegro, que previa o pagamento de 400 mil dólares, cerca de R$ 2,1 milhões, pelo empréstimo, e, ao fim deste vínculo inicial, a compra dos direitos econômicos, por 3,2 milhões de dólares (R$ 17 milhões), caso o pagamento fosse em julho, ou 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 21 milhões) em caso de pagamento no fim do ano, segundo UOL.



A permanência de Kanu pode significar menos um problemas para o Botafogo na momento de montar sua equipe para a nova temporada, uma vez que teria que ir ao mercado em busca de um jogador para suprir a ausência de um titular ao longo da temporada.

Com contrato até o fim do ano que vem, o zagueiro de 23 anos chegou a receber sondagens de clubes brasileiros, porém nada concreto.