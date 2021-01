Lesionado, Gatito não deve mais atuar pelo Botafogo até o fim da atual temporada Vitor Silva/Botafogo

Rio - A temporada ainda não acabou, mas o Botafogo já vem se planejando para uma reformulação no elenco. Segundo informações do "ge", o clube pretende negociar metade do elenco ao fim do Campeonato Brasileiro. O goleiro Gatito Fernández e o atacante marfinense Kalou podem deixar o clube.

Atualmente, elenco Alvinegro custa mais de R$ 3 milhões mensais, e a intenção da diretoria e de se desfazer de mais da metade dele. Segundo o veículo, o Botafogo busca uma definição para jogadores com salários elevados, como Diego Cavalieri, Gatito e Kalou.



A tendência é que o goleiro da seleção paraguaia receba propostas para deixar o clube, já o com Kalou, a diretoria vem buscando um acordo pelo atacante. A cúpula alvinegra já estuda alguns nomes e pretende contratar pelo menos dez reforços.

O gerente de futebol Túlio Lustosa e o técnico Eduardo Barroca não devem permanecer. No momento o clube é o lanterna do Brasileirão, com 23 pontos e com 98% de chances de jogar a Série B.