Walmer Machado quer melhorar o programa de sócio-torcedor do Botafogo Divulgação

Por LUCIANO PAIVA

Publicado 27/01/2021 07:00

A Chapa Verde, segunda colocada na última eleição presidencial realizada no Botafogo, em novembro, dará na manhã desta quarta-feira, na secretaria do Conselho Deliberativo do clube, entrada em um projeto para dar direito a voto aos sócios-torcedores. O advogado Walmer Machado, que foi o candidato derrotado pelo presidente eleito Durcesio Mello, explicou que o projeto de melhorias do ST tem cerca de 15 páginas.

No entanto, a ação de protocolar o plano era para ter acontecido na tarde desta última terça-feira. Acontece que dois representantes da chapa foram ao clube e não encontraram funcionários na secretaria do CD.

Publicidade

No Botafogo, o direito a voto é reservado somente aos sócios-proprietários acima de 18 anos, com mais de 12 meses de associação e que estejam em dia com os pagamentos. Além deles, o sócio-torcedor estatutário (apenas uma pessoa, segundo divulgação do clube) há mais de dois anos e que também esteja adimplente pode participar. É necessário apresentar um documento de identificação com foto.