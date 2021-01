Durcesio Mello Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 11:17

Rio - A negociação do Botafogo com o Cruz Azul, do México, envolvendo o zagueiro Kanu não irá ser concretizar. Em participação na ESPN mexicana, o presidente do clube carioca, Durcesio Mello afirmou que o jogador revelado pelo Glorioso não irá para a equipe norte-americana.

Publicidade

A proposta do Cruz Azul era de 400 mil dólares (cerca de R$ 2,2 milhões) pelo empréstimo de um ano do jogador. Com duas possibilidades para exercer a compra: 3,2 milhões de dólares (R$ 17,5 milhões) até o dia 1º de julho ou 4 milhões de dólares (R$ 21,9 milhões) até o dia 30 de novembro.



O Botafogo deseja inserir no acordo gatilhos por produtividade. Com isso, o clube carioca fez uma contraproposta na última semana e colocou sexta-feira como prazo para resposta. No entanto, não houve qualquer posicionamento do clube mexicano.