Rio - A Vale teve seu pedido de penhora contra o Botafogo aceito na noite da última terça-feira pelo juiz Eric Scapim Cunha Brandão, da 28ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). A empresa cobra uma dívida, com valor atualizado, de R$ 3.110.882,56, pendente de pagamento desde 1993. A informação é do site "Esporte News Mundo".

Os valores são referentes a dois contratos que o Botafogo tinha com a Vale, que na época se chamava Companhia Vale do Rio Doce. O primeiro se refere a débitos do clube junto ao município do Rio, que foram quitados pela empresa. Já o segundo envolve a troca e reformas da sede social do clube, que envolveu o “Terreno do Mourisco”.

Em 1996, o Botafogo chegou a assinar um contrato de confissão de dívidas, que não foi quitado. Por conta disso, no ano seguinte, a Vale entrou com um processo no TJRJ. Na época, as dívidas eram de R$ 634.321,38 e R$ 321.582,35.

Ao longo dos anos, as ações se arrastaram na Justiça, até que as partes chegaram a um acordo em 2010. O Botafogo teria que pagar o valor da dívida mediante cessão do uso de uma área do Nilton Santos por 74 meses – de maneira ininterrupta.