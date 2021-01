Pedro Raul Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/01/2021 19:48

Rio - A reformulação do elenco do Botafogo está acontecendo cada vez mais rápido. A bola da vez é o atacante Pedro Raul, que recebeu uma proposta do futebol internacional e o clube analisa os valores para negociar o atleta. Caso a venda se concretize, o Glorioso pode ser livrar da cláusula no contrato que o obriga a pagar 1,5 milhão de euros ao jogador a partir de junho de 2021. As informações são do site "ge.com".

Dos 52 jogos do Botafogo na temporada, Pedro Raul esteve presente em 39 deles, marcando 12 gols. Ele foi poupado da última partida, o clássico contra o Fluminense, devido a um desconforto no músculo adutor da coxa esquerda.

No contrato do jogador há uma cláusula que assegura que, caso Pedro Raul disputasse 60% dos jogos da temporada como titular, o clube deveria pagar ao centroavante 1,5 milhões de euros para contar com parte dos seus direitos econômicos e ainda aumentaria o vínculo, que a princípio terminaria em dezembro de 2021, por mais duas temporadas.

O Comitê Executivo de Futebol, que conduziu a negociação, explicou que, quando o atacante foi contratado junto ao Vitória de Guimarães, de Portugal, o clube fez um "contrato de risco" com Pedro Raul, que detinha 70% do próprio passe.

Se comprometendo a pagar três parcelas de 500 mil euros em junho de 2021, janeiro e junho de 2022, o Botafogo deteve a parte dos direitos econômicos. O time português ficou com os outros 30%. Entretanto, como o clube carioca não tem dinheiro para arcar com a compra, a solução é vender o atleta.

A negociação tem a possibilidade de avançar nos próximos dias e há chances de que Pedro Raul não vista mais a camisa alvinegra. O próximo compromisso do Botafogo será na próxima terça-feira, às 16h, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.