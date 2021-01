O volante Cícero pode ficar no Botafogo até o final de 2021 Vitor Silva/Botafogo/Divulgação

Por MH

Publicado 29/01/2021 21:47 | Atualizado 30/01/2021 10:44

Com um pé e meio na Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo deu início ao processo de reformulação do atual grupo de jogadores. Após as dispensas do zagueiro Helerson, do volante Rentería e do atacante Kelvin, a nova diretoria prepara a inclusão de mais três nomes na barca que não vai ficar para 2021.

Os nomes ainda são mantidos em sigilo, mas o volante Cícero, cujo salário é muito alto para a Segundona, é nome praticamente certo. No momento, o Alvinegro tem 99% de risco de queda, segundo os cálculos do site Infbola, do matemático Tristão Garcia.

O clube pretende anunciar as dispensas depois do jogo contra o Palmeiras, na próxima terça-feira, no Allianz Parque, em São Paulo. O Botafogo é o lanterna do Brasileiro, com apenas 23 pontos, 12 a menos que o Bahia, a primeira equipe fora do Z-4.