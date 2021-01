O atacante Pedro Raul, em cobrança de pênalti, fez o gol do Botafogo na Vila Belmiro Vitor Silva / Botafogo / Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 12:42 | Atualizado 30/01/2021 16:01

Rio - Pedro Raul pode estar de saída do Botafogo. Isso porque, segundo informações do "ge", as negociações pelo jogador com um clube do Japão estão avançadas, e o Alvinegro que tentar lucrar com a saída do jogador.

Publicidade

O Vitória Guimarães, de Portugal, também está envolvido nas negociações visto que o clube possui 30% dos direitos econômicos do atleta. Agora, alguns detalhes de divisão de valor e forma de pagamento, estão sendo resolvidos.



O Botafogo está tentando lucrar nesta negociação, já que terá que pagar 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 10 milhões) ao atacante por conta de gatilhos estabelecidos no contrato. Vale lembrar, que o atleta atingiu a meta de ser titular em pelo menos 60% dos jogos e, assim, o Botafogo teria de pagar o valor ao atacante e ficaria com 60% dos direitos, além da renovação por mais dois anos.