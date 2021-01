Pedro Raul Vitor Silva/Botafogo

Por Venê Casagrande

Publicado 30/01/2021 20:39

O Kashiwa Reysol, do Japão, abriu conversas com o Botafogo para contratar o atacante Pedro Raul. As tratativas estão em estágio inicial, mas o Alvinegro já sabe quanto o clube japonês está disposto a desembolsar e tenta fazer com que chegue uma proposta de 2 milhões de dólares, algo em torno de 11 milhões de reais pela cotação atual.

Como o Vitória de Guimarães, de Portugal, é dono de 30% dos direitos econômicos de Pedro Raul, o clube português terá direito a uma parte do valor total da negociação, caso Botafogo e Kashiwa Reysol cheguem a um acordo, e o jogador vá para o futebol japonês.

O interesse do Kashiwa Reysol em Pedro Raul começou após o time japonês tentar a contratação do atacante Cleber, do Ceará, e a negociação fracassar. Com isso, o time japonês mirou o alvo para o jogador do Botafogo e iniciou as conversas com a diretoria alvinegra.

O Botafogo tem pressa para resolver a situação de se livrar de uma cláusula prevista em contrato que obriga o Alvinegro a desembolsar 1,5 milhões de euros, caso Pedro Raul disputasse 60% dos jogos na temporada como titular, e o atacante bateu a meta.

Por outro lado, Pedro Raul e seus empresários têm pouca pressa para avançar na negociação com o Kashiwa Reysol porque entendem que a qualquer momento pode pintar proposta de algum clube brasileiro ou outro mercado mais vantajoso e com visibilidade maior. O que joga a favor da parte do jogador é que a janela de transferência no Japão vai até 2 de abril.

Pedro Raul chegou ao Botafogo no início de 2020, disputou 39 partidas e fez 12 gols, sendo o artilheiro do time na temporada até o momento. Com 24 anos, o atacante também acumula passagens pelo Aimoré, Cruzeiro-RS, Vitória de Guimarães, de Portugal, e Atlético-GO.