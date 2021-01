Lecaros é uma das novidades promovidas por Flávio Tenius contra o Ceará Vítor Silva/Botafogo

Publicado 31/01/2021 15:22

Rio - O atacante Lecaros se desculpou pelo atraso no treino do Botafogo, marcado para a manhã deste domingo, no Estádio Nilton Santos. Em suas redes sociais, o jogador garantiu estar comprometido com o clube e atribuiu o atraso a uma "falta de atenção" de sua parte.

“Diante dos últimos acontecimentos gostaria de pedir desculpas pelo meu erro. Infelizmente cheguei com alguns minutos de atraso no treino por falta de atenção minha. Os treinos normalmente acontecem pela tarde e houve uma modificação informada um pouco depois das 19h de ontem", escreveu.

"Tinha um compromisso familiar pela manhã e fui dormir mais cedo que o habitual. Já me desculpei com todos os profissionais do Clube e agora faço o mesmo com a torcida. Sempre tive muito respeito e profissionalismo com os horários. Reforço que estou totalmente comprometido com o Botafogo, sigo me dedicando e honrando a camisa alvinegra”, completou.

Além de Lecaros, Rhuan e Ênio também se atrasaram. Os atletas foram repreendidos pelo clube, que divulgou nota oficial dizendo que não haverá tolerância.