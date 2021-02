Barroca comanda o Botafogo em situação dramática no Brasileiro Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 10:16 | Atualizado 01/02/2021 15:06

São Paulo - Diante de um Palmeiras em festa com o título da Libertadores, o Botafogo vai em busca de uma vitória para ao menos manter vivo o sonho de permanência na Série A. As equipes se enfrentam na próxima terça-feira, no Allianz Parque, às 16 horas, pela 33 ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A situação do Botafogo no Brasileiro é extremamente delicada. Com 23 pontos, o Glorioso está virtualmente rebaixado para a Série B. Caso vença todos os jogos que tem pela frente, a equipe de Barroca chegaria a no máximo 41 pontos. O Fortaleza, que é o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, já tem 35 pontos. O que torna a missão alvinegra quase impossível.

De olho na reformulação do elenco para a próxima temporada, Barroca deverá escalar o Alvinegro com muitos jovens. O Glorioso deve ir para campo com: Diego Cavalieri; Kevin, Sousa, Kanu e Rafael Forster; José Welison, Romildo e Caio Alexandre; Davi Araújo (Angulo), Matheus Nascimento e Rafael Navarro.

Campeão da Libertadores e com a cabeça no Mundial de Clubes que será disputado em breve, o Palmeiras deverá por uma equipe de garotos em campo para encarar o Glorioso. No momento, o Verdão ocupa a sexta colocação com 52 pontos.