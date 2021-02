Com muita dificuldade na armação, o Botafogo teve nas finalizações de fora da área uma alternativa para levar perigo ao Palmeiras César Greco/Palmeiras

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 18:04

São Paulo - À beira do precipício, na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Botafogo teve a missão de 'carimbar' a faixa de campeão da Libertadores do Palmeiras para manter a esperança de sobrevivência na Série A. O empate por 1 a 1, no Allianz Parque, nesta terça-feira, não foi o resultado desejado, mas, desfigurado, o Botafogo teve hombridade nesta melancólica reta final. Com 24 pontos, segue em último lugar e com Sport, como adversário e concorrente direto, sexta-feira, no Nilton Santos.

Com cinco jogadores afastados como punição pelo atraso no treino de segunda-feira, entre eles os titulares Marcelo Benevenuto e Matheus Babi, o técnico Eduardo Barroca não teve muito tempo para preparar os substitutos, mas foi feliz nas escolhas. Sem Babi e Pedro Raul, machucado, Rafael Navarro, no quesito vontade, deixou uma boa impressão pela boa movimentação ao lado do jovem Matheus Nascimento, de 16 anos.

Publicidade

O botafoguense mais desavisado ou que já tenha 'jogado a tolha' certamente estranhou as mudanças. Os antenados e críticos avaliaram como um esboço para uma possível disputa da Segundona, com poucos rostos conhecidos e muitas promessas da base em ação.

Aposta para 2021, Cesinha, ex-Internacional, mostrou que pode ser útil. Monitorado desde a Copa São Paulo de 2020, o meia-atacante foi uma das novidades. Pelo simples fato de não ter se omitido, agradou, superando a falta de ritmo e de entrosamento para municiar o ataque. A mobilidade do trio favoreceu Matheus Nascimento, que talvez tenha feito a melhor atuação pelo Glorioso.

Publicidade

Com apenas Weverton de titular em campo, o Palmeiras, que embarca esta noite para a disputa do Mundial de Clubes, no Catar, se preservou, mas abriu o placar com Emerson Santos, revelado pelo Botafogo, abriu o placar, aos 14 minutos. A sorte parecia não estar do lado alvinegro, que perdeu Rafael Forster, vítima de uma grave torção no tornozelo esquerdo, no início do jogo.

O susto foi grande, mas o Botafogo, ainda que desfigurado, não perdeu a compostura. Bem posicionado, conteve a pressão inicial dos campeões da América, mas faltou agressividade. Matheus Nascimento foi muito acionado pela direita e incomodou. E foi graças ao fôlego da garotada que o Glorioso manteve a crescente na volta do intervalo.

Publicidade

Da roubada de bola de Matheus Nascimento, teve origem o belo gol de Rafael Navarro, aos 15 minutos. Com dificuldade para furar o bloqueio, o chute de fora da área do atacante, de 20 anos, foi o trunfo para surpreender o goleiro presente na última convocação de Tite. Apesar da melhora, o Botafogo não teve força ofensiva para virar o jogo, mesmo após a entrada de Kalou, Davi Araújo e Kayque, o 55º jogador utilizado pelo Glorioso na Série A.

Publicidade

PALMEIRAS X BOTAFOGO



Local: Allianz Parque, São Paulo

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Gols: 1º tempo - Emerson Santos (15 minutos). 2º tempo - Rafael Navarro (14 minutos)

Cartões amarelos: Empereur e Breno Lopes; José Welison



Palmeiras: Weverton, Mayke, Emerson Santos (Kuscevic), Alan Empereur e Renan; Felipe Melo (Gabriel Menino), Patrick de Paula, Gustavo Scarpa e Lucas Lima (Lucas Esteves); Willian e Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira



Botafogo: Diego Cavalieri, Kevin, Sousa, Kanu e Rafael Forster (Hugo); José Welison, Romildo (Luiz Otávio) e Caio Alexandre; Matheus Nascimento (Davi Nascimento), Cesinha (Kayque) e Rafael Navarro (Kalou). Técnico: Eduardo Barroca