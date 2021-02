Realista, Eduardo Barroca admite que trabalha focado no presente para evitar o rebaixamento, mas de olho no futuro, caso a queda no Brasileiro se concretize Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 20:16

São Paulo - A realidade bate à porta do Botafogo. A aguerrida, e tardia, atuação no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, nesta terça-feira, no Allianz Parque, não foi suficiente para driblar a matemática, simples e cruel no caso alvinegro, com 99% de chances de rebaixamento no Brasileiro. Com mais cinco rodadas pela frente, o técnico Eduardo Barroca admite um olhar para o futuro e já trabalha com as duas possibilidades. A positiva resposta dada pela garotada contra o Verdão pode ser o legado para início do resgate do Botafogo, independentemente da divisão.

"Estamos trabalhando em dois caminhos paralelos. O primeiro deles é da necessidade de ter um resultado imediato. Ainda temos jogos no Campeonato Brasileiro e temos a necessidade de fazer jogos como fizemos contra o Palmeiras, em bom nível, fora de casa contra uma equipe muito forte e que poderíamos ter vencido pelo o que produzimos. Saio satisfeito com o que mostramos em campo hoje, com a nossa dedicação, produção, organização coletiva e desempenho individual também", destacou Barroca, em entrevista coletiva.

Devido ao afastamento de cinco jogadores, por motivo de indisciplina, o treinador teve mérito pela rapidez e eficácia na remontagem do time. Destaque na base, onde acumula convocações para a Seleção, o zagueiro Sousa cumpriu bem a missão no lugar de Marcelo Benevenuto, um dos punidos pelo atraso no treino de segunda-feira. No lugar de Matheus Babi, Rafael Navarro, de 20 anos, pode se orgulhar e dizer que o primeiro gol como profissional foi um golaço e mostrou sintonia ao lado de Matheus Nascimento, que teve sua melhor atuação pelo Alvinegro. Na armação, Cesinha, ex-Internacional, foi outra grata surpresa. A reconstrução de um futuro melhor para o Botafogo passará pelos pés do renovado fôlego da base.

"Ao mesmo tempo a gente também está trabalhando num segundo braço, que é a construção do futuro e que também é importante tirarmos referências do presente. Já estamos trabalhando nisso. A gente está debatendo e discutindo ações, pessoas e procedimentos para que a gente faça um Botafogo forte tanto no presente quanto na construção do futuro.



Na sexta-feira, o Botafogo enfrenta o Sport, às 20h, no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Brasileiro. Lanterna, com 24 pontos, o Glorioso e está a 11 dos pernambucanos.





Outros tópicos da entrevista coletiva virtual com Eduardo Barroca

Peso do resultado fora de casa com o Palmeiras vindo de título



- Entendo que fizemos um bom jogo, infelizmente sofremos um gol de bola área, que a gente ainda não tinha sofrido. O Foster era um jogador muito importante, que estava marcando o Emerson Santos individualmente nesse gol que sofremos. Com a troca, o Hugo teve que marcar e, por ser um jogador de uma estatura menor, nesse confronto o Emerson teve mérito. Acho que a gente não se desorganizou, continuamos jogando no nosso padrão, tentando ter o controle do jogo.



- Conseguimos empatar o jogo, em alguns momentos até tivemos boas oportunidades para virar o jogo, então entendo que a gente produziu muito bem. Como você falou um jogo difícil, contra um adversário campeão da América, e que com certeza esse jogo vai ser um parâmetro pra gente pros próximos jogos.



Avaliação dos garotos da base



- Entendo que a gente fez uma partida muito boa nas três partes importantes que deveríamos fazer: no lado individual, no lado coletivo e no lado do ânimo. A gente se comunicou melhor, dividiu melhor os lances de disputa, competiu num nível muito bom que sem isso a gente não consegue ganhar do Palmeiras e nem fazer um jogo competitivo. Acho que hoje conseguimos fazer isso de uma forma muito boa, e obviamente agora com menos emoção a gente vai pegar o vídeo do jogo, vai dar uma analisada para reforçar aquilo que foi bom e ajustar aquilo que precisa ser ajustado para os próximos jogos.