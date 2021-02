Lucio Flavio Vitor_Silva

Goiás - Novamente sob o comando de Lucio Flavio, o Botafogo entra em campo pelo Brasileiro buscando um resultado positivo contra o Goiás. Mesmo apenas cumprindo tabela na competição, o Glorioso busca terminar o torneio com resultados positivos. As equipes se enfrentam neste sábado, no estádio Serrinha, às 17 horas.

Rebaixado para a Série B, Botafogo tenta conseguir três vitórias para ao menos encerrar o Brasileirão de uma forma menos vexatória. O rival, Goiás, ainda luta contra a degola e se conseguir uma vitória coloca pressão em Bahia e Vasco, que tem desafios bem complicados contra Atlético-MG e Internacional, respectivamente no domingo.

O Glorioso deverá seguir apostando em jovens jogadores. A equipe deverá ir para campo no duelo deste sábado com: Diego Loureiro; Kevin, Kanu, Sousa e Hugo; Kayque, Luiz Otávio e Caio Alexandre; Cesinha, Rafael Navarro e Matheus Nascimento.

Depois do Goiás, o Botafogo ainda terá mais duas partidas para finalizar a atual temporada. A equipe carioca recebe o São Paulo, no Nilton Santos, e encerra a sua participação na Série A contra o Ceará, no Castelão.