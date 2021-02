Com 12 gols na temporada, Robson, de 29 anos, tem outras ofertas em mão, além da do Botafogo Divulgação/Coritiba

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 21:11

Rio - Com o rebaixamento decretado para a Série B, o Botafogo acelera o amplo e prometido processo de reformulação no elenco para 2021. Dono do segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, com 29 gols, o Glorioso tem priorizado nomes para a posição e Robson, do Coritiba, é a bola da vez. Com contrato até o fim do mês, o atacante foi procurado e avalia a proposta de dois anos de contrato, como revelou o 'GE'.

Com 12 gols marcados na temporada, Robson termina o Brasileiro como um dos destaques do também rebaixado Coxa. Ele tem proposta de renovação do próprio clube paranaense, mas avalia outras possibilidades, inclusive de clubes da Série A. A expectativa é que o atacante anuncie o destino na próxima semana.

Publicidade

Revelado pela Ponte Preta, Robson rodou por clubes menores, como São Caetano, Comercial, Ferroviária e Rio Claro, todos em São Paulo, além de Anapolina-GO. Contratado pelo Paraná, teve uma discreta passagem pelo São Paulo em 2016. Depois de uma experiência no futebol tailandês, pelo Bangkok United, foi repatriado pelo Coxa em 2019. Desde então, marcou 20 gols em 65 jogos.

O Botafogo tem dois reforços encaminhados para o começo da temporada 2021: o atacante Ronald, que estava no Botafogo-SP, e o volante Matheus Frizzo, que pertence ao Grêmio e estava emprestado ao Vitória.