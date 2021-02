Rafinha Alexandre Vital / Flamengo / Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 10:55

Rio - O retorno de Rafinha ao Flamengo está mais próximo. O jogador, de 35 anos, recusou a oferta que recebeu do Coritiba, por entender que ainda não é o momento de retornar ao clube que o revelou. O Coxa está virtualmente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. As informações são do portal "UOL".

Além do Flamengo, o jogador também recebeu sondagens de Boca Juniors e Atlético-MG. Porém, segundo o portal, as ofertas não chegaram ao staff do lateral. Aos 35 anos, o jogador retorna ao Brasil após um período de pouco mais de cinco meses atuando no futebol grego.



Rafinha fez parte do elenco do Flamengo multicampeão em 2019. Ele deixou o Rubro-Negro no meio de agosto rumo ao Olympiakos. Caso retorne ao futebol carioca, o jogador terá que reduzir o valor que recebia na primeira passagem pelo Rubro-Negro.