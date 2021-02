Marcelo Chamusca ganhou notoriedade pelos quatro acessos entre as Séries D e A do Campeonato Brasileiro Vítor Silva/Botafogo

Rio - Em clima de despedida da Série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo deu início ao projeto de retomada à elite com a apresentação oficial de Marcelo Chamusca. Natural de Salvador, o técnico, de 54 anos, conhecido como 'Rei do Acesso' foi uma escolha cirúrgica da diretoria diante da dura realidade ao longo de 2021. Com êxito em quatro projetos, Chamusca, responsável direto pela classificação do Cuiabá para a Primeira Divisão, chega confiante e ciente da missão que o espera.

"Posso agregar muito pelo conhecimento que tenho da competição que é a mais importante para nós. Posso ajudar o Eduardo Freeland e os departamentos responsáveis. É muito importante, nessa competição principal, ter um elenco competitivo, equilibrado, com uma boa média de idade, e o clube bem organizado. São fatores que fizeram com que eu tomasse a decisão. Espero um elenco equilibrado, porque a Série B é uma competição que tem as suas peculiaridades. Assim, teremos uma equipe competitiva que nos leve ao objetivo", destacou Chamusca.

Anunciado na sexta-feira, o novo comandante alvinegro, mesmo à distância, já debruçou no processo de reformulação do Botafogo. Com a lista de nomes de possíveis reforços, o treinador fez novas sugestões e sua palavra terá peso sobre quem poderá permanecer nos planos para a disputa da Série B do Brasileiro.

"Temos conversado desde sexta-feira sobre montagem do elenco. Já iniciamos esse processo e tratando em relação a permanência de atletas, nomes para contratar, concretização de algumas conversas que o clube já tinha iniciado... Tenho um bom conhecimento de mercado, e esse foi um dos motivos de a diretoria buscar o meu nome. Iniciei a temporada na Série B e terminei na Série A, então conheço bem a realidade das duas competições", afirmou o treinador.

Antes da apresentação oficial, Chamusca fez um tour pelo Estádio Nilton Santos, palco do confronto com o São Paulo, nesta segunda-feira, às 20h, pela penúltima rodada do Brasileiro. O treinador acompanhará ao vivo e terá muito o que anotar em seu caderninho. Há dez jogos sem vencer, o Glorioso luta para não terminar com os piores números do returno na era dos pontos corridos.

Anunciado para o cargo na última sexta, Chamusca conheceu a estrutura do clube no estádio Nilton Santos nesta segunda. Mais tarde, às 20h, vai acompanhar in loco ao jogo contra o São Paulo, pelo Brasileirão. Diante de um dos momentos de mais holofote na carreira, o treinador se mostrou motivado, mas consciente do desafio de reerguer um dos grandes clubes do Brasil.

Chamusca acumula quatro acessos na carreira: com o Salgueiro, em 2013, da Série D para a C; com o Guarani, em 2016, da Série C para B; com o Ceará, em 2017, da Série B para a Série A e o Cuiabá, na atual temporada, também para a elite nacional.