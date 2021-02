Lucio Flavio Vitor Silva / Botafogo / Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 09:00

Rio - O Botafogo quebrou contra o São Paulo um jejum de dez jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. A partida teve uma grande polêmica, um pênalti marcado em favor do Tricolor Paulista, porém, defendido pelo goleiro Diego Loureiro. Ao fim do jogo, o auxiliar alvinegro Lucio Flavio preferiu elogiar a atuação dos jovens comandados por ele ao analisar a arbitragem.

"Prefiro exaltar o jogo que os garotos fizeram, mais uma vez. Hoje, conseguiram a vitória. Parabenizo o Diego por defender a penalidade. Não cabe a mim mais uma vez falar sobre arbitragem. Vou deixar para a diretoria do clube. Com relação ao lance, todos viram. No contexto todo da competição, a gente viu como vem sendo essa questão com arbitragem", afirmou.

O Botafogo anunciou na última semana a contratação de Marcelo Chamusca como treinador para a próxima temporada. Perguntado sobre o comandante, Lucio Flavio afirmou ter tido pouco contado com o técnico.



"Tive um contato muito rápido com ele antes do jogo, até em função do horário. Tive o privilégio de trabalhar enquanto atleta. Falamos muito pouco sobre o jogo. Só fiz uma primeira abertura sobre o que eu trabalhei durante a semana, o que tínhamos combinado para o jogo. Trabalhamos em cima de como o São Paulo jogo, se aproxima muito pelo meio. Minha conversa foi para evitar o jogo por dentro e trabalhar em cima dos homens de velocidade, Warley e Ênio. Foram muito importantes no jogo de hoje", disse.