Marcelo Moreno Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 16:39

Rio - O Botafogo já começa a planejar seu elenco para a disputa da Série B. De acordo com o portal "Superesportes", de Minas Gerais, o atacante Marcelo Moreno e o meia Giovanni, ambos do Cruzeiro, foram oferecidos ao Glorioso, mas a chance de acerto é pequena.

Os atletas não possuem características desejadas pelo técnico Marcelo Chamusca, que já debate com a diretoria o planejamento para 2021. O treinador foi apresentado como novo comandante do Botafogo na última segunda-feira.

Giovanni está fora dos planos do técnico Felipe Conceição e deve deixar o clube. Pela Raposa, disputou dez partidas e não marcou gols.

Já Marcelo Moreno, que tem história com a camisa do Cruzeiro, tem decepcionado em sua terceira passagem pelo clube. Foram apenas três gols marcados em 32 partidas. No entanto, ainda não há definição sobre sua saída.